Російські військові перейшли в наступ на Донбасі, розширивши фронт операції до 70 км.

Про це заявив фінський військовий експерт Еміль Кастехельмі в інтерв’ю виданню BILD.

Експерт зазначив, що останніми днями окупанти активізували наступальні дії в районах Вугледара, Курахового та Селидового Донецької області.

Кастехельмі зазначив, за даними Генштабу ЗСУ, лише за кілька діб відбулося понад 100 бойових зіткнень. Експерт вважає це частинами єдиного масштабного наступу росіян.