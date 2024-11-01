Про це заявив фінський військовий експерт Еміль Кастехельмі в інтерв’ю виданню BILD.
Експерт зазначив, що останніми днями окупанти активізували наступальні дії в районах Вугледара, Курахового та Селидового Донецької області.
Кастехельмі зазначив, за даними Генштабу ЗСУ, лише за кілька діб відбулося понад 100 бойових зіткнень. Експерт вважає це частинами єдиного масштабного наступу росіян.
“Росіяни нещодавно почали великий наступ на схід і південь від Донецька на фронті завширшки 70 км. Цей удар прорвав оборону України на багатьох ділянках всього за кілька днів. Загальна ситуація дуже тривожна, і українці виснажені. Майбутня зима, ймовірно, буде важкою”, — констатував Кастехельмі.
- Від початку доби на фронті зафіксовано 74 бойових зіткнення, — Генштаб
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