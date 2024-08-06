Росіяни просуваються у Нью-Йорку на Донеччині, є загроза втрати селища у найближчій перспективі, - DeepState

Про це повідомив моніторинговий паблік DeepState.

Telegram-канал повідомляє, що у мережі з’явилися кадри підняття російського прапора над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38. Цей заклад розташований у північно-західній частині селища.

“На жаль, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі”, пишуть аналітики ресурсу.

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