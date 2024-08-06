Тактична обстановка в селищі Нью-Йорк на Донеччині погіршилася.

Про це повідомив моніторинговий паблік DeepState.

Telegram-канал повідомляє, що у мережі з’явилися кадри підняття російського прапора над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38. Цей заклад розташований у північно-західній частині селища.

“На жаль, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі”, — пишуть аналітики ресурсу.