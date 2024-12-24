У вівторок, 24 грудня, у Кривому Розі ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється. З’ясовуємо також, чи постраждали люди”, – повідомив Лисак.

Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, повідомив, що атака була здійснена за допомогою балістичної ракети, яка зруйнувала чотириповерховий житловий будинок на 32 квартири.

“Високоточні” потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин”, – додав Вілкул.

Попередньо було відомо про п’ятьох постраждалих, двох із яких рятувальники витягнули з-під завалів. Згодом кількість постраждалих зросла до шести осіб. Троє з них — жінки віком 69 та 72 роки і 78-річний чоловік — перебувають у стані середньої тяжкості в лікарні. Іншим пораненим надано допомогу на місці.

Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, нагадав про нелюдяність агресора.

“В той час, як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили”, – написав омбудсмен.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість поранених зросла.

“Троє поранених у Кривому Розі перебувають у важкому стані. Загалом відомо про 11 постраждалих, серед них – 16-річна дівчинка. Госпіталізовані семеро людей”, – уточнив Лисак.

З-під завалів зруйнованого російським обстрілом будинку в Кривому Розі рятувальники дістали ще одного чоловіка. Лікарі намагалися реанімувати постраждалого, але, на жаль, його життя врятувати не вдалося.

“Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати постраждалого. Втім, врятувати його, на жаль, не вдалося”, – зазначив очільник ОВА.

Лисак також додав, що під руїнами можуть залишатися люди, і рятувальні роботи тривають.

Рятувальники дістали жінку з-під завалів будівлі, зруйнованої російським ракетним ударом. Постраждалу передали медикам, які надають їй необхідну допомогу.

“З-під завалів у Кривому Розі дістали жінку. Її передали лікарям, вони надають всю необхідну меддопомогу”, – повідомив Лисак.

О 20:34 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість поранених зросла до 15.

“Десятеро з них ушпиталили. Четверо у важкому стані. Це жінки 72, 65 та 42 років. І 78-річний чоловік”, – заявив він.