Російські війська вдарили по Куп’янську: є постраждалі

Сьогодні, 1 жовтня, російські військові завдали авіаудару ФАБ-250 по місту Куп'янськ. У результаті обстрілу постраждали дві людини.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, газову трубу, цивільні автомобілі та дві автівки медичної допомоги. Сталося загоряння приватних будинків та гаражів. На місці влучань горить суха трава”, — розповіли в поліції.

Крім того, о 18:00 росіяни вдарили по місту з РСЗВ “Ураган”. Внаслідок обстрілу були поранені 69-річна жінка та 45-річний водій автомобіля екстреної медичної допомоги.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.