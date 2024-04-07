У неділю, 7 квітня, окупанти обстріляли з “Градів” прифронтове Гуляйполе Запорізької області й вбили трьох місцевих мешканців.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено – його доставили до лікарні”, – йдеться у повідомленні.
Федоров додав, що ворог щодня обстрілює прифронтові громади. Тому влада працює над тим, щоб люди мали можливість виїхати в більш безпечне місце.
Посадовець пояснив, як записатися на евакуацію з прифронтових громад:
– подзвонити на цілодобову гарячу лінію “Координаційного гуманітарного центру” – 0 800 339 291.
– звернутися до евакуаційних груп Національної поліції України:
- для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;
- для жителів Василівського району – 097-826-20-02.
Очільник Запорізької ОВА наголосив, що під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу – фінансову, гуманітарну, соціальну.
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