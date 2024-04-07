Сьогодні росіяни обстріляли прифронтове місто у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинуло трьох цивільних людей.

У неділю, 7 квітня, окупанти обстріляли з “Градів” прифронтове Гуляйполе Запорізької області й вбили трьох місцевих мешканців.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено – його доставили до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що ворог щодня обстрілює прифронтові громади. Тому влада працює над тим, щоб люди мали можливість виїхати в більш безпечне місце.

Посадовець пояснив, як записатися на евакуацію з прифронтових громад:

– подзвонити на цілодобову гарячу лінію “Координаційного гуманітарного центру” – 0 800 339 291.

– звернутися до евакуаційних груп Національної поліції України:

для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;

для жителів Василівського району – 097-826-20-02.

Очільник Запорізької ОВА наголосив, що під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу – фінансову, гуманітарну, соціальну.