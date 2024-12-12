Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні дані свідчать, що ворог просунувся на захід від траси Е50, звузивши район українських позицій. Це дало змогу російським військам наблизитися до Покровська на відстань приблизно шість кілометрів.

“Російські війська цілком можуть продовжувати просуватися в напрямку Покровська, але втрати, яких вони зазнають, обмежать їхню здатність перетворити ці успіхи на більш далекосяжні наступальні операції”, – заявили в ISW.

Українські військові відзначають високу інтенсивність боїв, зокрема до 30 атак щодня, що супроводжується значною перевагою росіян в артилерії. Командир одного з батальйонів ЗСУ назвав ситуацію в районі Покровська “критичною”, зазначивши, що кожен російський батальйон щомісяця отримує близько 200 новобранців для підтримки наступу.

За даними іншого офіцера ЗСУ, за два тижні на цьому напрямку російські війська втратили майже три тисячі осіб. ISW вважає, що такі втрати значно ускладнять подальші наступальні дії для російської армії.

Аналітики Інституту дійшли висновку, що хоч РФ і продовжує зусилля з оточення Покровська, витрати живої сили та техніки послаблюють її стратегічні перспективи.