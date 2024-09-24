Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:

  • танки — 8800 (+14 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 17 292 (+40);
  • артилерійські системи — 18 475 (+61);
  • РСЗВ — 1198 (+1);
  • засоби ППО — 952 (+3);
  • літаки — 369;
  • гелікоптери — 328;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 15 764 (+65);
  • крилаті ракети — 2595;
  • кораблі/катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни —  25 175 (+73);
  • спеціальну техніку — 3155 (+10).