Упродовж минулої доби, 23 вересня, російські війська втратили на війні проти України ще 1400 солдатів убитими та пораненими. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, армія РФ втратила приблизно 645 150 людей.