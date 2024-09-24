Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:
- танки — 8800 (+14 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 17 292 (+40);
- артилерійські системи — 18 475 (+61);
- РСЗВ — 1198 (+1);
- засоби ППО — 952 (+3);
- літаки — 369;
- гелікоптери — 328;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 15 764 (+65);
- крилаті ракети — 2595;
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 25 175 (+73);
- спеціальну техніку — 3155 (+10).