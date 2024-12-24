Під час відступу з Херсона російські війська вивезли 48 дітей із місцевого будинку дитини.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, у момент окупації міста у Херсонському будинку дитини перебували 53 вихованці. Коли росіяни залишали Херсон, вони забрали з собою 48 малюків, кожному з яких було менше трьох років.

“Українські діти не іграшки, хоча схоже, що для російських багатіїв і чиновників це саме так. За кожною цією дитиною – життя, яке не має бути втраченим. Ми повинні зробити все, щоб українські діти повернулися додому”, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що більшість викрадених дітей була перевезена на окуповану територію Криму, а решту депортували до Росії.

Раніше журналісти hromadske проводили розслідування, у ході якого з’ясували, що це викрадення здійснили депутати Державної Думи Росії за підтримки місцевих колаборантів із Херсонщини та Криму. Вони відтворили хронологію злочину та отримали докази у вигляді документів і свідчень.

Журналісти виявили, що викрадення дітей було добре спланованим злочином, мета якого — асимілювати українських малюків на території країни-агресора.