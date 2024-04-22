За 21 квітня, сили РФ атакували Харків та 15 населених пунктів регіону. Поранено 19-річного хлопця.

Про це повідмоляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Протягом 21 квітня 15 населених пунктів зазнали артилерійських та мінометних ударів: Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та інші. Харків зазнав авіаційного обстрілу.

Вчора у місті о 21:00 внаслідок ракетного обстрілу постраждав 19-річний цивільний. Також вчора об 15:31 у місті Вовчанськ внаслідок російського обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будинок.

За минулу добу в області на Куп’янському напрямку російські війська не вели наступальних дій.

Протягом доби в регіоні зведені групи вибухотехніків провели розмінування 11,85 га території, знищили 127 вибухонебезпечних предметів.