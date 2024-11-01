Російські війська продовжують активні наступальні дії на Донбасі. Із серпня 2024 року окупанти захопили понад 200 квадратних кілометрів української землі, що більше, ніж за перші сім місяців року.

Про це пише Bloomberg.

“Росія з 6 серпня захопила 1146 квадратних кілометрів території України, що приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців року, за даними Bloomberg Intelligence, що ґрунтуються на змінах, зафіксованих сервісом DeepState. Російські військові окупували місто Селидове і тепер їхніми цілями є Покровськ і Курахове — два важливі логістичні вузли для оборони України в Донецькій області”, — йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що швидкі темпи захоплення територій створюють додатковий тиск на європейських і американських союзників України щодо посилення оборонної підтримки. Журналісти зазначають, згідно з опитуванням Центру Разумкова, в Україні зростає кількість громадян, які підтримують ідею початку мирних переговорів із Росією.

За даними Bloomberg, результат президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада, може стати вирішальним для майбутнього України. Якщо адміністрація зміниться, Києву, можливо, доведеться прийняти невигідні умови миру або продовжувати бойові дії без підтримки союзників. Наразі диктатор Путін продовжує зміцнювати свої позиції на фронті.

“США зараз же поглинені президентськими передвиборчими перегонами, а в ЄС обмірковують те, як на них може вплинути теоретична перемога Трампа”, — йдеться в матеріалі.