За інформацією оперативного командування "Північ", внаслідок цих атак постраждали чотири цивільні особи. Зафіксовано також ракетні удари та активне використання російськими силами БпЛА та FPV-дронів.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування “Північ” у Facebook.

У Чернігівській області під ворожим вогнем опинилися Чернігів, Орликівка, Семенівка, Заріччя, Леонівка, Гірськ, Єліне, Хрінівка, Михальчина Слобода та Грем’яч. Російські сили використовували дрони, ствольну артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та FPV-дрони.

На Сумщині обстріляли населені пункти Гуринівка, Павлівка, Мезенівка, Юнаківка, Новодмитрівка, Порозок, Степне, Степок, Покровка, Славгород, Ободи, Дмитрівка, Пожня, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Конотоп, Усок, Сидорівка, Білокопитове, Сопич, Середина-Буда, Чернацьке, Вільна Слобода, Вовківка, Рожковичі, Бачівськ, Заруцьке, Есмань, Біла Береза та Сидорівка. Загарбники застосовували РСЗВ, касетні авіабомби (КАБ), дрони для скидання гранат ВОГ, міномети та ствольну артилерію.

У Харківській області в Богодухівському районі, в населеному пункті Тимофіївка, зафіксовано п’ять вибухів від мінометного обстрілу.