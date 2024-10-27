Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

“Ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, у Гірнику та Олександрополі”, — йдеться у повідомленні.

Також ворог продовжує посилювати тиск по лінії Шахтарське-Богоявленка.

“На Шахтарське сьогодні (у суботу, 26 жовтня, — ред.) відбувався накат колони з щонайменше 9 ОВТ. Кацапи намагаються повноцінно закріпитися в селі і їздять туди як до себе додому. Ворог штурмує західні околиці Богоявленки та Новоукраїнки”, — повідомляють аналітики.