22 жовтня російські окупаційні війська захопили село Новосадове, що знаходиться на кордоні Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили DeepState.

Російські сили зафіксували просування в селі Кругляківка, розташованому в Куп’янському районі Харківської області, досягнувши позицій поблизу річки Оскіл.

Крім того, російські війська здійснили наступальні дії на Донеччині. Зокрема, зафіксовано їх просування поблизу Богоявленки у Волноваському районі, а також біля населених пунктів Зоряне та Селидове в Покровському районі.

Ще однією точкою просування стала Новодмитрівка у Краматорському районі Донецької області.