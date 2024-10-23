Про це повідомили DeepState.
Російські сили зафіксували просування в селі Кругляківка, розташованому в Куп’янському районі Харківської області, досягнувши позицій поблизу річки Оскіл.
Крім того, російські війська здійснили наступальні дії на Донеччині. Зокрема, зафіксовано їх просування поблизу Богоявленки у Волноваському районі, а також біля населених пунктів Зоряне та Селидове в Покровському районі.
Ще однією точкою просування стала Новодмитрівка у Краматорському районі Донецької області.
- Окупанти просунулися біля 9 населених пунктів на Донеччині та Харківщині, – Deep State.
- Генштаб: За добу кількість боєзіткнень на фронті зросла до 112.
- Впродовж доби ЗС РФ завдали близько 400 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області.