13 грудня російські війська здійснили серію ударів по території України, завдавши руйнувань цивільній інфраструктурі на Харківщині, Львівщині та Прикарпатті.

У Харківській області російські окупанти атакували цивільне підприємство в Мирному Берестинського району. За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, поранено чотирьох працівників.

“Окупанти вдарили по Мирному Берестинського району”, – зазначив він.

Синєгубов додав, що пошкоджено цивільну інфраструктуру, а деталі руйнувань наразі уточнюються.

У Львівській області під час масованого обстрілу постраждали об’єкти енергетики. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про зміну графіків відключень електроенергії через атаку.

“Ворог атакував об’єкти енергетики нашої області. На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих не має”, – заявив він.

Водночас Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення Росії. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що регіон був атакований безпілотниками та крилатими ракетами.

“Є влучання! Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих. По області працювали наші сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки”, – розповіла Онищук.

Під час атак головною ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури, що спричинило порушення в енергопостачанні кількох регіонів України.