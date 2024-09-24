Донеччина

24 вересня 2024 року, о 10:23, російська армія здійснила два авіаудари по Костянтинівці, використавши для атаки авіабомби типу “КАБ-250”. Вибухи сталися в епіцентрі котельні комунального підприємства, де в той момент працювала бригада ремонтників.

Про це пише Донецька обласна прокуратура.

Один із працівників, 39-річний чоловік, загинув на місці від отриманих тілесних ушкоджень. Двоє його колег, віком 37 і 39 років, зазнали мінно-вибухових травм і осколкових поранень стегон та ока. Постраждалим була надана медична допомога.

Внаслідок атаки окупантів зазнала пошкоджень будівля котельні, господарське приміщення та трубопровід. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Херсонщина

Сьогодні російські війська атакували житловий будинок у Херсоні, в результаті чого постраждала 66-річна жінка. За попередніми даними, вона отримала вибухову травму та була шпиталізована. Медики проводять обстеження та надають їй необхідну допомогу, повідомили в Херсонській ОВА.

Також 24 вересня 2024 року, близько 11:40, російські військові здійснили атаки на Берислав за допомогою безпілотників, внаслідок чого загинув чоловік неподалік дитячого садка, а 70-річна жінка отримала поранення.

Про це пише Херсонська обласна прокуратура.

У Станіславі внаслідок аналогічних дій постраждала 58-річна жінка, яку госпіталізували, а також 20-річний чоловік, якому була надана медична допомога на місці.

О 12:20 російські війська скинули вибухівку на трактор комунального підприємства в Херсоні, в результаті чого поранення отримав водій. Відомо, що в обласному центрі постраждала ще одна жінка, а також двоє цивільних у Кіндійці та Антонівці.

За процесуального керівництва прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Ця серія атак підкреслює продовження загрози для цивільного населення в регіоні.