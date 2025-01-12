Російські окупанти обстрілом знищили будівлю лікарні у Мирнограді. Інформація про жертв внаслідок обстрілу не надходила.

Про це повідомило Суспільне.

За його інформацією 12 січня приблизно о 13:00 у Мирнограді стався ворожий обстріл (тип озброєння встановлюється) в наслідок якого було пошкоджено будівлю центральної міської лікарні. Про це Суспільному сказав начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

Очільник додав, що також був пошкоджений багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Через наближення фронту лікарню у Мирнограді почали релокувати у серпні 2024 року. На той час частина співробітників вже евакуювалася, частина — планувала виїхати разом з лікарнею.