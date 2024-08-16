Сьогодні російські окупанти добили першу в Україні і єдину на Херсонщині "зелену школу", яка була створена на базі школи №21 в Антонівці.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, росіяни атакували унікальну школу двічі за пів дня, завдавши непоправної шкоди.

Навчальний заклад, зведений за допомоги уряду Фінляндії, прийняв своїх перших дві сотні учнів 2016 року. Це була непересічна подія для всієї України – “зелену школу” збудували за європейськими принципами енергозбереження.

У школі була система очищення повітря – рекуперації, яка встановлена на стелі. Всередині приміщення – ніяких труб та батарей. Тепло забезпечували сонячні батареї, розташовані на даху.