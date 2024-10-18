На Бахмутському напрямку російські військові, ймовірно, розстріляли пораненого українського військовослужбовця під час захоплення у полон.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За попередніми даними, інцидент стався 6 вересня 2024 року поблизу “Фенольного заводу” в селищі Нью-Йорк.

Зазначається, що український військовий, ймовірно поранений під час виконання бойового завдання, був захоплений окупантами після того, як вони взяли під контроль будівлю, де він перебував. Беззбройного бійця, який лежав на землі, розстріляли.

“Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин”, — нагадали в ОГП.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).