Рух опору "АТЕШ" у тимчасово окупованому Криму отримує інформацію про місця розташування російських зенітно-ракетних систем С-400 "Тріумф". Дані надходять від самих російських військових, які служать у підрозділах ППО на півострові.

Про це повідомляють представники партизанького руху “АТЕШ” у своєму Telegram.

Зазначається, що один із солдатів РФ передав точні координати чотирьох комплексів С-400 і складів ракет до них, які розташовані в Сакському районі неподалік Євпаторії.

“Один із таких військовослужбовців передав важливу інформацію про розміщення чотирьох установок С-400 «Тріумф» і складів ракет до них у Сакському районі, неподалік Євпаторії”, – йдеться у повідомленні.

Зібрані дані вже передано українським військовим для оперативного реагування. Представники “АТЕШ” підкреслили, що подібні результати стали можливими завдяки систематичній діяльності руху та готовності російських солдатів до співпраці.

“Такий успіх став можливий завдяки роботі нашого руху і готовності російських солдатів співпрацювати”, – додали представники руху.

Учасники “АТЕШ” також наголосили, що російські військові дедалі частіше скаржаться на погані умови служби та висловлюють бажання залишити службу. Партизани закликали небайдужих громадян долучатися до руху, щоб допомогти у боротьбі за звільнення Криму.