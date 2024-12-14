Окупанти просунулися в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко.

Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця”.

За його даними, протягом доби росіяни намагались покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки, проте успіху не мали, зазнали втрат і відійшли.

Водночас російські війська проводили штурмові дії південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай: внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання.

Внаслідок виснажливих боєзіткнень армія РФ покращила тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко.