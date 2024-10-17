Армія РФ розпочала навчання на самохідних артилерійських установках, отриманих з Північної Кореї, що вказує на нестачу артилерії у їхніх рядах.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

За словами агента “Атеш” зі збройних сил РФ, у Саратові на базі нещодавно відновленого вищого артилерійського командного училища розпочалася підготовка артилеристів на північнокорейських самохідних артилерійських установках.

“Це демонструє, що Росія не може самостійно виробляти і ремонтувати в потрібних кількостях власне важке озброєння, а також роль КНДР, що зросла, у війні Росії проти України”, – йдеться у повідомленні.

Партизани наголосили, вони продовжать фіксувати військову активність окупантів, а також їх безумних союзників.