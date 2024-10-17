Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.
За словами агента “Атеш” зі збройних сил РФ, у Саратові на базі нещодавно відновленого вищого артилерійського командного училища розпочалася підготовка артилеристів на північнокорейських самохідних артилерійських установках.
“Це демонструє, що Росія не може самостійно виробляти і ремонтувати в потрібних кількостях власне важке озброєння, а також роль КНДР, що зросла, у війні Росії проти України”, – йдеться у повідомленні.
Партизани наголосили, вони продовжать фіксувати військову активність окупантів, а також їх безумних союзників.
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