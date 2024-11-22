Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Дії окупантів кваліфіковано як порушення ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

“За оперативними даними, 2 жовтня 2024 року військовослужбовці зс рф здійснили штурм позицій Збройних Сил України поблизу м. Вугледар. У ході наступу окупанти взяли у полон 5 беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли”, – йдеться у повідомленні.

Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій, що забороняють жорстоке поводження з військовополоненими, та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

Слідчі органи повідомляють, що проводяться активні дії для з’ясування всіх деталей інциденту. Розслідуванням займається Головне управління СБУ, яке прагне встановити причетних до цього злочину та забезпечити їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що 20 листопада з’явилася інформація про те, що окупанти стратили двох полонених бійців ЗСУ. За повідомленнями, військові РФ під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району взяли в полон українських захисників. Їх змусили роздягнутися, а потім під загрозою автоматів провели через лісопосадку, де й розстріляли.