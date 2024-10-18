Наразі зафіксовано понад сотню випадків страти українських військових, які здавалися в полон. Ця практика є свідомою політикою Росії, але міжнародні організації не вживають належних заходів.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Наразі відомо про більш як сотню українських військових, яких при потраплянні в полон стратили росіяни. Це свідома політика Росії, однак міжнародні організації закривають на це очі. Я не бачу ні публічної, ні юридичної реакції на ці події — ордерів на арешт для воєнних злочинців досі немає”, — наголошує омбудсмен.

За його словами, в українських правоохоронних органах активно працюють над документуванням таких злочинів. Лубінець зазначив, що він офіційно передав матеріали про факти страт до уповноваженої з прав людини в РФ.

“Зрозуміло, що реакції Росії на порушення Женевських конвенцій годі очікувати, але моє завдання — фіксувати ці факти. Ми робимо все, щоб міжнародна спільнота про це дізнавалася”, — зазначив Лубінець.

Він переконаний, росіяни вбивають полонених не тільки для демонстрації зневаги до міжнародного права, але й для того, щоб “зв’язати кров’ю” виконавців та підтримати власну пропаганду.