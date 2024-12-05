Спроби висадки на острови у дельті Дніпра завершуються фатальними наслідками для військових РФ через погану підготовку та складні умови.

Про це повідомляє партизанський рух “АТЕШ”.

Йдеться про нещодавній випадок у підрозділі 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту РФ. Під час спроби висадки на острів Білогрудий у дельті Дніпра двоє російських солдатів загинули. Військові опинилися під ударом безпілотника, втратили контроль над гідроциклом і не змогли врятуватися.

“Такі інциденти трапляються у російських військах досить часто. Це пов’язано з відсутністю належної підготовки та складними умовами місцевості, які солдати неспроможні подолати”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська деморалізовані, а відправлення на острови нерідко використовується як форма покарання. Подібні випадки лише погіршують моральний стан особового складу.

Водночас представники “АТЕШ” наголошують, що вони продовжують фіксувати активність росіян на окупованих територіях і передають відповідну інформацію ЗСУ.