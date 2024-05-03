Це сталося після рішення ніґерської військової хунти вигнати американські сили з країни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на посадовця Пентагону.

Після військового перевороту нове керівництво попросило США вивести з країни майже тисячу військовослужбовців. Зазначається, що доти Ніґер був ключовим партнером Сполучених Штатів у боротьбі з бойовиками, котрі вбили тисячі людей.

Представник Міноборони США уточнив, що російські війська не контактують з американськими, а використовують окремий ангар на авіабазі 101, яка розташована поруч з міжнародним аеропортом Ніамея, столиці Ніґеру.

«Не найкраща (ситуація – ред.), але в короткостроковій перспективі керована», – сказав він.

За словами посадовця, влада Ніґеру повідомила адміністрації США, що в країну прибуде близько 60 російських військових, але ця цифра потребує підтвердження.

Після перевороту американські військові передислокували частину своїх сил у Ніґері з авіабази 101 на авіабазу 201 в місті Агадез у центрі країни. Що саме залишилося на базі 101, – достеменно невідомо.

США використовують базу 201 з 2018 року для ударів за допомогою безпілотників по бойовиках «Ісламської держави» та місцевого осередку «Аль-Каїди».

Ніґер звернувся з проханням про виведення підрозділів США після двосторонньої зустрічі в Ніамеї в середині березня, коли американські посадовці висловили занепокоєння очікуваним прибуттям російських військ і повідомленням про те, що Іран шукає в цій африканській країні уран.

Хоча жодних рішень щодо майбутнього американських військ у Ніґері ще не ухвалено, очікується, що вони мають повернутися на базу Африканського командування ЗС США, розташовану в Німеччині.