Російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Загарбники намагаються туди пробитися.

Про це сказав речник оперативно-тактичного угруповання військ “Харків” Юрій Повх в етері “Радіо Свобода”.

Як зазначив речник, з початку доби росіяни розпочали дві атаки у районі Вовчанська, ЗСУ протистоять ворогу.

Він підтвердив, що на агрегатному заводі у Вовчанську залишаються російські війська, окупанти заблоковані. При цьому речник не назвав кількість російських загарбників, які залишаються на заводі.

“Цей анклав залишається заблокований силами оборони України… Вони (інші російські сили, – ред.) намагаються туди пробитися, один з напрямків у Вовчанську — це той як раз у напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші Сили оборони їх відбивають”, — сказав Повх.