Криворізький район зазнав удару російських окупантів. В результаті атаки було пошкоджено як промислове підприємство, так і приватні житлові будинки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Внаслідок атаки у Грушівській громаді пошкоджені підприємство та 5 приватних будинків.”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранених і загиблих немає.

Нагадаємо, що в ніч на 7 листопада ворог здійснив масований обстріл безпілотниками по Україні.