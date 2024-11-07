Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Внаслідок атаки у Грушівській громаді пошкоджені підприємство та 5 приватних будинків.”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранених і загиблих немає.
Нагадаємо, що в ніч на 7 листопада ворог здійснив масований обстріл безпілотниками по Україні.
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