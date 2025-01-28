полонені

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що дзвінки надходять одразу після захоплення українських військових у полон. Ворог обіцяє краще ставлення до полоненого або його включення до обміну в разі виконання певних вимог. Зокрема, родичів змушують платити гроші, надавати компрометуючі фото, збирати інформацію або здійснювати неправомірні дії.

У Координаційному штабі закликають не погоджуватися на подібні умови та негайно повідомляти про такі випадки за номером 0 800 300 529.

Раніше було зафіксовано шахрайські схеми, коли у родичів військовополонених виманювали гроші, обіцяючи допомогу в обміні. Шахраї пропонували «допомогти» з внесенням прізвища полоненого до списків обміну, а потім надсилали рахунок для оплати.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець закликав громадян бути обережними та повідомляти про підозрілі пропозиції.

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