Деякі бійці з російської армії вже добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні, тому й не мотивовані йти на штурм Харківщини.

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху “Атеш” у Telegram-каналі.

“Агент “АТЕШ”, який служить в одному з мотострілкових батальйонів 44-го армійського корпусу ЗС Росії, повідомив що в його підрозділі одне з відділень відмовилося йти на штурм у Харківській області. Бійці цього підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. А також були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ”, — пишуть партизани.

Зазначається, що після того, як на російську військову техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і відданий наказ йти у штурм, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування.

Також партизани зауважили, що розпізнавальні знаки наносяться власним коштом.

“Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші”, — наголошують представники руху.