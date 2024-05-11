Про це йдеться у повідомленні партизанського руху “Атеш” у Telegram-каналі.
“Агент “АТЕШ”, який служить в одному з мотострілкових батальйонів 44-го армійського корпусу ЗС Росії, повідомив що в його підрозділі одне з відділень відмовилося йти на штурм у Харківській області. Бійці цього підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. А також були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ”, — пишуть партизани.
Зазначається, що після того, як на російську військову техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і відданий наказ йти у штурм, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування.
Також партизани зауважили, що розпізнавальні знаки наносяться власним коштом.
“Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші”, — наголошують представники руху.
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