Професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак вважає, що через те, що українські біженці у світі, й зокрема у Польщі, послуговуються російською мовою, падає підтримка України.

Про це він сказав в інтерв’ю “Главкому”.

За його словами, питання підтримки України що у США, що у Польщі – це питання політичної боротьби.

“Важливу деталь маю зазначити щодо змученості у Польщі. Поляки змучилися імміграцією. Бо справедливо вважають, що такий надмір українців, які приїхали, забирає в них робочі місця, соціальне забезпечення. Окрім того, поляки кажуть, що українці, особливо ті, які російськомовні, є чужими їм за ментальністю. Мовляв, ми їм допомагаємо, але вони далі розмовляють російською мовою. Оце є дуже важлива річ”, – пояснив історик.

Також Грицак вважає, російський президент Володимир Путін під час переговорів зразу ставитиме такі умови, що будуть неприйнятними для України, а серед них неодмінно постане питання російської мови.

“Я не бачу, які зараз перемовини можуть бути. Бо це буде не консенсус, а умови капітуляції. Припускаю, що там (у російських вимогах) будуть питання російської мови, Московського патріархату. Тобто, ті питання, які за означенням є неприпустимі для нас. Так що, я думаю, що ці червоні лінії (для Росії) накреслить сам Путін”, – сказав Грицак.