Україна потребує міжнародної підтримки щодо безпекового рішення для ударів по російських аеродромах.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму Telegram-каналі.

Необхідно знищувати російську бойову авіацію та завдавати ударів по аеродромах, використовуючи всі ефективні засоби. Для цього потрібне спільне безпекове рішення з партнерами, щоб забезпечити захист українських громадян.

“Бити по російських аеродромах – це також цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами – безпекове рішення”, – заявив Президент України.

Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб проти України, тому важливо зупинити цей терор спільними зусиллями.