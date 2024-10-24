Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За скаргою Офісу Генерального прокурора Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку права на заняття адвокатською діяльністю”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно неї.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, з березня 2022 року на пропагандистських каналах вона систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених псевдореспублік, вона виправдовувала збройну агресію РФ. Публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.