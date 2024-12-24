Кабінет Міністрів України 24 грудня схвалив законопроєкт, який передбачає внесення змін до переліку мов, що підлягають захисту відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У рамках запропонованих змін до українського законодавства планується виключити російську та білоруську мови зі списку тих, до яких застосовується особливий режим підтримки та захисту. Такі заходи передбачені у зв’язку з оновленням офіційного перекладу тексту Європейської хартії.

Наразі положення хартії, яку Україна ратифікувала у 2003 році, охоплюють 13 мов, серед яких російська, білоруська, а також болгарська, кримськотатарська, румунська, німецька, польська та інші. Прийняття законопроєкту Верховною Радою скоротить цей перелік, вилучивши мови країни-агресора та її союзника.

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин є одним із ключових документів Ради Європи, спрямованих на захист прав національних і етнічних спільнот.