Російський артилерійський обстріл Берислава та Херсона 22 травня 2025

22 травня 2025 року, близько 13:40, місто Берислав на Херсонщині стало мішенню для артилерійського обстрілу, здійсненого російськими військовими. Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна прокуратура.

Внаслідок цього жахливого нападу загинули двоє мирних жителів – чоловік і жінка. Правоохоронні органи вже розпочали кримінальне провадження, кваліфікуючи подію як воєнний злочин, що призвів до втрати людських життів.

Цього ж дня, вранці, російські війська також обстріляли Херсон, в результаті чого загинула ще одна місцева мешканка.

Ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою, і правоохоронці продовжують документувати численні порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені російськими військовими.