Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

За його словами, шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника. Це — чоловіки, 57, 58 та 60 років, а також жінки, 43, 45 та 60 років.

“Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці. Усі потерпілі – під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу”, – відзначив Прокудін.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили з реактивної системи залпового вогню по селищу Черкаське Краматорського району на Донеччині.

Від влучання касетних боєприпасів на городи селян загинуло двоє місцевих мешканок 43 і 53 років. Ще одна жінка 45 років дістала смертельні поранення у своєму будинку. Крім того, під час ворожої атаки отримали мінно-вибухову травму, осколкові поранення й черепно-мозкову травму 48-річний громадянин та 61-річний чоловік однієї з загиблих жінок.