У Вінницькій області російський дрон влучив у житловий будинок. Станом на 22 годину відомо про трьох постраждалих, яких шпиталізували.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Очільник ОВА не вказав населений пункт, у якому сталося влучання, додавши лише, що «на місці працюють відповідні служби». Також невідомо, у який саме будинок влучив російський дрон — багатоповерховий чи приватний.

Повітряна тривога у Вінницькій області пролунала о 20:28 і станом на 22:30 ще тривала.

Раніше, 10 березня, Борзов повідомляв про пошкодження об’єкта інфраструктури через уламки російського дрона. Тоді виникла пожежа, але постраждалих не було.