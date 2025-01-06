Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Внаслідок скидання вибухівки з російського дрона на маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні загинув 50-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, несумісну з життям. Щирі співчуття рідним вбитого”, – заявив Прокудін.
Серед постраждалих — п’ять жінок віком від 30 до 58 років. Усіх було доставлено до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу.
“До лікарні доправили жінок, 47, 55, 58, 51 та 30 років”, – уточнив він.
Окрім цього, ще одна людина постраждала під час ворожої атаки в цьому ж районі. 21-річний херсонець отримав вибухову травму та уламкові поранення ніг. Його стан стабільний, наразі він перебуває під наглядом лікарів.
“Ще один херсонець дістав поранення через атаку ворожого безпілотника у Шуменському мікрорайоні. 21-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ніг. Нині він – у лікарні під наглядом медиків”, — заявив глава Херсонської ОВА.
Медичний персонал продовжує обстеження потерпілих і забезпечує необхідне лікування. Інцидент вкотре свідчить про небезпеку, яку становлять російські безпілотники для цивільного населення в регіоні.
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