У Херсоні сталася чергова атака російських військових, які використали дрон для обстрілу цивільного транспорту. Внаслідок удару, за попередніми даними, загинула одна людина, ще дев’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Внаслідок скидання вибухівки з російського дрона на маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні загинув 50-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, несумісну з життям. Щирі співчуття рідним вбитого”, – заявив Прокудін.

Серед постраждалих — п’ять жінок віком від 30 до 58 років. Усіх було доставлено до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу.

“До лікарні доправили жінок, 47, 55, 58, 51 та 30 років”, – уточнив він.

Окрім цього, ще одна людина постраждала під час ворожої атаки в цьому ж районі. 21-річний херсонець отримав вибухову травму та уламкові поранення ніг. Його стан стабільний, наразі він перебуває під наглядом лікарів.

“Ще один херсонець дістав поранення через атаку ворожого безпілотника у Шуменському мікрорайоні. 21-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ніг. Нині він – у лікарні під наглядом медиків”, — заявив глава Херсонської ОВА.

Медичний персонал продовжує обстеження потерпілих і забезпечує необхідне лікування. Інцидент вкотре свідчить про небезпеку, яку становлять російські безпілотники для цивільного населення в регіоні.