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Про це повідомив начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

Він розповів, що вибух ворожого безпілотника зачепив також автівку цивільних, яка їхала у тому ж напрямку. У транспорті перебували троє осіб — вони зазнали поранень.