Вдень середи, 14 серпня, у селищі Білий Колодязь на Харківщині російські загарбники атакували FPV-дроном машину медичного батальйону "Госпітальєри". Унаслідок атаки загинули двоє медиків-волонтерів — чоловік та жінка, які були в автомобілі.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

Він розповів, що вибух ворожого безпілотника зачепив також автівку цивільних, яка їхала у тому ж напрямку. У транспорті перебували троє осіб — вони зазнали поранень.