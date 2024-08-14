Вдень середи, 14 серпня, у селищі Білий Колодязь на Харківщині російські загарбники атакували FPV-дроном машину медичного батальйону "Госпітальєри". Загинула медикиня.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

Він розповів, що вибух ворожого безпілотника зачепив також автівку цивільних, яка їхала у тому ж напрямку. У транспорті перебували троє осіб — вони зазнали поранень.

Прессекретарка медичного батальйону “Госпітальєри” Ольга Федорова в коментарі hromadske уточнила, що загинула одна їхня медикиня. Ще одна зазнала поранення середнього ступеня важкості. Раніше Болвінов писав про двох загиблих медиків — чоловіка та жінку.