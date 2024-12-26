Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і ДСНС.
Серед постраждалих — чотири жінки віком 39, 63 та 64 років і двоє чоловіків. Відомо, що всі вони були госпіталізовані: одна жінка перебуває у критичному стані, ще троє людей — у важкому. Решта мають травми середньої тяжкості.
“Росіяни поцілили дроном-камікадзе по ринку. Там потрощені торгівельні кіоски”, – заявив Сергій Лисак.
Рятувальники повідомили, що значно пошкоджено торгові приміщення, а постраждалим оперативно надали домедичну допомогу на місці події.
“Значно пошкоджені торгові приміщення. Рятувальники спільно з медиками ‘швидкої’ оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні”, – зазначили в ДСНС.
На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Обласна влада закликала жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог.
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