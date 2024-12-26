26 грудня вранці російська армія здійснила атаку дронами-камікадзе на центральний ринок міста Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і ДСНС.

Серед постраждалих — чотири жінки віком 39, 63 та 64 років і двоє чоловіків. Відомо, що всі вони були госпіталізовані: одна жінка перебуває у критичному стані, ще троє людей — у важкому. Решта мають травми середньої тяжкості.

“Росіяни поцілили дроном-камікадзе по ринку. Там потрощені торгівельні кіоски”, – заявив Сергій Лисак.

Рятувальники повідомили, що значно пошкоджено торгові приміщення, а постраждалим оперативно надали домедичну допомогу на місці події.

“Значно пошкоджені торгові приміщення. Рятувальники спільно з медиками ‘швидкої’ оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні”, – зазначили в ДСНС.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Обласна влада закликала жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог.