Уночі російська армія атакувала житловий будинок у Сумах, завдавши удару безпілотником по десятиповерхівці. Наразі відомо про 4 загиблих.

Про це повідомили у ДСНС.

За попередніми даними, поранення отримали щонайменше дев’ятеро людей.

Унаслідок вибуху зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів. Рятувальники змогли врятувати чотирьох людей, серед яких одна дитина, а також евакуювали 118 мешканців будинку.

На місці атаки оперативно розгорнули мобільний Пункт незламності. Людям надають всебічну допомогу психологи та медики ДСНС. Також працюють дві кінологічні групи, задіяна спецтехніка для проведення висотних робіт.