Про це повідомляє Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА).
“Вночі Полтавську область атакували ворожі БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області”, – пише ОВА.
Зазначається, що внаслідок пошкодження енергетичного об’єкта без світла залишаються:
- 301 побутовий;
- 22 юридичних споживачі.
Наразі фахівці працюють над відновлення електропостачання.
- Через ракетну атаку РФ в Україні вводять обмеження споживання електроенергії
- Укренерго повідомило стан енергосистеми після масованої атаки: до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії
- Зеленський: Росія атакувала Україну понад 70 ракетами та сотнею дронів