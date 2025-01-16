Про це повідомляє  Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА).

“Вночі Полтавську область атакували ворожі БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області”, – пише ОВА.

Зазначається, що внаслідок пошкодження енергетичного об’єкта без світла залишаються:

  • 301 побутовий;
  • 22 юридичних споживачі.

Наразі фахівці працюють над відновлення електропостачання.

 