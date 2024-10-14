Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

Як зазначив Плетенчук, який би в окупантів не був ступінь готовності флоту – це не матиме наслідків на перебіг війни.

“Я можу зазначити, що який би там не був ступінь готовності та кількість одиниць, — вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може”, – сказав він.

За словами Плетенчука, навіть попри можливість перекидання деяких кораблів внутрішніми водами, росіяни не будуть цього робити, оскільки не в змозі управляти навіть тими силами, що залишилися в Чорноморському флоті, який наразі фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні.

Речник ВМС також додав, що, хоча Росія вважає себе “потужною морською державою”, насправді вона технологічно відстає від країн НАТО. Слабкість російського флоту, за його словами, підтверджується реальними бойовими діями в Україні.