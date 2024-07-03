Про це повідомив очільник міста Андрій Кравченко.
Він написав, що російські військові відбивають атаку безекіпажних катерів.
“Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в безпечних місцях. Не перебувайте на відкритому просторі біля моря”, — додав він.
Повітряну тривогу в місті оголосили ще близько 02:40. Telegram-канали повідомили про пожежу в горах над містом. Місцеві мешканці у соцмережах також повідомляли про звуки потужних вибухів.
Додамо, що через атаку морських дронів, у Новоросійську перекривали рух в районі набережної.
“У районі набережної від вулиці Ісаєва до Олексиного обмежено рух. Не виїжджати”, — повідомив заступник мера.
Згодом міський голова повідомив, що рух відновили.
Новоросійськ — головний російський порт на Чорному морі та одночасно військово-морська база. Після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму туди було переведено частину Чорноморського флоту Росії.
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