У ніч на 3 липня морські дрони атакували Новоросійськ у Краснодарському краї.

Про це повідомив очільник міста Андрій Кравченко.

Він написав, що російські військові відбивають атаку безекіпажних катерів.

“Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в безпечних місцях. Не перебувайте на відкритому просторі біля моря”, — додав він.

Повітряну тривогу в місті оголосили ще близько 02:40. Telegram-канали повідомили про пожежу в горах над містом. Місцеві мешканці у соцмережах також повідомляли про звуки потужних вибухів.

Додамо, що через атаку морських дронів, у Новоросійську перекривали рух в районі набережної.

“У районі набережної від вулиці Ісаєва до Олексиного обмежено рух. Не виїжджати”, — повідомив заступник мера.

Згодом міський голова повідомив, що рух відновили.

Новоросійськ — головний російський порт на Чорному морі та одночасно військово-морська база. Після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму туди було переведено частину Чорноморського флоту Росії.