Після удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит", російський льотчик з 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії передав українській розвідці документи про діяльність його військової частини та особисті фото командного складу.

Про це повідомляє “Інформаційний спротив”.

Зазначається, що саме 22-а важка бомбардувальна авіадивізія (в/ч 06987, аеродром базування “Енгельс”) постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101.

За інформацією джерел “Інформаційного спротиву” в розвідці, російський військовий написав, що шокований ударом по дитячій лікарні і не розуміє, як і декілька його колег, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Тому він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Зазначається, що навіть первинне вивчення отриманих матеріалів доводить їх неабияку важливість. Адже серед масиву інформації – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо. Але найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

У розпорядженні “Інформаційного спротиву” на сьогодні є приватні фото зі святкування з нагоди призначення начальника штабу 52-го важкого бомбардувального авіаполку полковника Іллі Корякіна на посаду начальника штабу 22-ї ВБАД у ресторані “Неаполь” (Енгельс, Саратовська область). На цих знімках – представники командного складу підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіадивізії, командування дальньої авіації Військово-повітряних сил Військово-космічних сил РФ.