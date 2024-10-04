Російські війська не мають достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивний наступ і поточні російські наступальні операції на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації протягом найближчих місяців, якщо не тижнів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Російські наступальні дії на сході України, що розпочалися восени 2023 року, продовжують призводити до поступових тактичних успіхів на окремих ділянках фронту, але оперативно значущі успіхи, ймовірно, і надалі будуть вислизати від російських сил.

Українські війська ведуть ефективну оборону в глибині лінії фронту, завдаючи значних втрат російським військам, повільно здаючи позиції, але не даючи російським військовим досягти швидких успіхів на полі бою. Українські війська стикаються з серйозними оперативними викликами та обмеженнями, які надають російським військам можливості для досягнення тактично значущих успіхів.

Російські війська нещодавно досягли помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності захопити оперативно важливі об’єкти. ISW розрізняє тактичні успіхи, які мають значення на тактичному рівні війни в безпосередній близькості від місця бойових дій, та оперативні успіхи, які є важливими на оперативному рівні війни і впливають на великі ділянки всієї лінії фронту.

Станом на 1 жовтня російські війська захопили Вугледар на заході Донецької області, і, ймовірно, цей населений пункт надасть російським військам кращу тактичну позицію для продовження їхніх оперативних зусиль, спрямованих на просування до траси Н-15 (Донецьк – Запоріжжя) та ліквідацію широкого українського виступу на заході Донецької області.

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