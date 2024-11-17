Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження виробництва електроенергії на українських атомних електростанціях через російську атаку, яка сталася сьогодні вранці.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, що опубліковані у звіті Агентства, це створює додатковий тиск на ядерну безпеку.

Зазначається, що сьогоднішня російська атака була спрямована на підстанції, від яких залежить надійна робота Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС. Головні лінії від чотирьох підстанцій були відключені, що впливає на стабільність енергопостачання.

На цей момент тільки два з дев’яти діючих реакторів країни виробляють електроенергію на 100% потужності, решта реакторів зменшили виробництво до рівня 40–90%.

Гроссі наголосив, що стабільність енергомережі є ключовою для безпеки ядерних об’єктів, а також підкреслив важливість дотримання основних принципів ядерної безпеки.

“Ми ще оцінюємо повний розмір збитків. У цей критичний час я ще раз наголошую на важливості дотримання семи основних принципів ядерної безпеки та безпеки під час конфлікту, зокрема четвертого пункту, який стверджує, що для всіх ядерних об’єктів має бути безпечне надійне зовнішнє енергопостачання для АЕС”, — заявив гендиректор МАГАТЕ.