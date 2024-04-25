Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
“За попередніми даними, ворог вдарив ракетою «Іскандер-М» з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі”, — йдеться в повідомленні.
У прокуратурі впевнені, що ці дії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення.
“Бо саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми”, – пояснили правоохоронці.
Також у прокуратурі уточнили, що кількість поранених зросла до одинадцяти людей.
Нагадаємо, що сьогодні вдень російські сили здійснили обстріл території залізничного вокзалу в Балаклії. Від атаки, як раніше повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, постраждали 10 людей.
Пізніше в “Укрзалізниці” повідомили, що внаслідок обстрілу залізниці на Харківщині в Харківській області постраждали троє їхніх співробітників.
Прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.
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