Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура .

“За попередніми даними, ворог вдарив ракетою «Іскандер-М» з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі”, — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі впевнені, що ці дії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення.

“Бо саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми”, – пояснили правоохоронці.

Також у прокуратурі уточнили, що кількість поранених зросла до одинадцяти людей.

Нагадаємо, що сьогодні вдень російські сили здійснили обстріл території залізничного вокзалу в Балаклії. Від атаки, як раніше повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, постраждали 10 людей.

Пізніше в “Укрзалізниці” повідомили, що внаслідок обстрілу залізниці на Харківщині в Харківській області постраждали троє їхніх співробітників.

Прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.