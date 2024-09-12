151 шахтар опинився заблокованим під землею на шахті у місті Добропілля на Донеччині внаслідок обстрілу російськими окупантами цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

Зазначається, що через обстріл знеструмлене місто Добропілля та прилеглі населені пункти. Це призвело до відключення електрики на вугільних шахтах. Наразі на шахті спостерігається загазування та підтоплення виробничих виробок, а також існує загроза пошкодження гірничошахтного обладнання та установок.

За словами Волинця, загалом ситуація в регіоні залишається вкрай складною. Протягом доби на Донеччині загинули шестеро мирних жителів, 13 отримали поранення. Ворог завдав понад 3 000 ударів по лінії фронту, цивільній інфраструктурі та житлових будинках.