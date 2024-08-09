Російський олігарх Олег Дерипаска назвав війну в Україні "божевільною" та закликав до припинення бойових дій.

Про це Олег Дерипаска сказав в інтерв’ю японському виданню Nikkei Asia.

Він розкритикував величезні військові витрати Росії. Дерипаска підкреслив необхідність негайного та безумовного припинення вогню як першого кроку до завершення війни.

“Якщо ви хочете зупинити війну, спочатку потрібно припинити вогонь”, — сказав бізнесмен, закликавши до “негайного та безумовного припинення вогню”.

Nikkei Asia називає Дерипаску “близьким до Путіна олігархом”, проте бізнесмен стверджує, що його відносини з Кремлем нібито залишаються незмінними, і він намагається уникати політики.

У Японії наближений до Путіна російський олігарх перебуває як представник Росії на форумі Азійсько-Тихоокеанського співробітництва.